В Крыму молодежь поднялась на Чатыр-Даг в память о депортированных крымских татарах (видео)

Традиционное восхождение на гору в память о репрессированных предках крымские татары совершают ежегодно последние 15 лет

Восхождение на Чатыр-Даг в Крыму / Фото: Крым.Реалии

В Крыму крымскотатарская молодежь поднялась на гору Чатыр-Даг накануне дня депортации крымских татар в память о жерствах геноцида.

Об этом сообщил с места событий корреспондент "Сегодня".

Видео: Сегодня

В традиционном восхождении на гору приняли участие более полутысячи человек, которые несли национальные флаги крымских татар и символику. Восхождение на горный массив заняло четыре часа.

На вершине Чатыр-Дага участники восхождения совершили коллективную молитву, которой почтили память предков, погибших во время высылки и в местах депортации.

Реклама

Традиционное восхождение на гору крымские татары совершают ежегодно последние 15 лет.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма в День памяти и примирения 8 мая в память о погибших во Второй мировой войне провели мероприятия в детском милитари-центре "Артек".

Мы также писали, что, по сведениям США, Россия продолжает перебрасывать тяжелые вооружения в оккупированный Крым, несмотря на то что заявляет, что отвела войска от границы с Украиной.