В Крыму мужчина угрожал взорвать школу

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали в Красногвардейском районе мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оккупационных правоохранительных структурах.

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"В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей", – сказал собеседник агентства.

Напомним, 11 мая в соседней России произошла стрельба в городе Казань. Бывший ученик школы №175 Ильназ Галявиев открыл огонь в учебном заведении, погибли 10 человек. Его задержали. Известно, что подозреваемый оставил в школе бомбу, которая взорвалась, что привело к частичному обрушению стен.