В Крыму на совещании оккупантов из шкафа вышел мужчина: видео

Оккупанты в Крыму попали в курьезную ситуацию на своем совещании – как это произошло

Скриншот из видео

В оккупированном Крыму совещание "чиновников" не обошлось без курьеза. Во время встречи из шкафа в помещении вышел мужчина.

Соответствующее видео показали на местном телеканале.

Совещание проходило онлайн: оккупанты отчитывались перед так называемым "главой Крыма" Сергеем Аксеновым о состоянии дорог в Крыму.

Видео: Крым24

Когда камера с Аксенова переключилась на "чиновников", из шкафа за ними вылез человек. Делал он это медленно, глядя в объектив. Тогда план резко переключили обратно на Аксенова.

В чем секрет шкафа:

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В подконтрольном Кремлю ведомстве заявили, что это не шкаф, а дверь в соседний кабинет. А мужчина, который прятался в шкафу – т.н. первый замглавы Службы автомобильных дорог Крыма.

Шкаф, из которого вышел мужчина / Фото: РИА Новости

Напомним, ранее оккупанты опозорились в Крыму: на фестивале показали героев АТО вместо фильма "ЛНР" с Поклонской.