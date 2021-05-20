В Крыму нашли кладбище убитых дельфинов. Жуткое видео со дна Черного моря

Чтобы тело дельфина не всплыло, их топят с помощью груза – волонтеры случайно обнаружили целое кладбище млекопитающих

На дне моря нашли привязанных к камню дельфинов. Фото: скрин

Во временно оккупированном Крыму волонтеры случайно обнаружили кладбище убитых дельфинов. Тела афалин, которые входят в Красную книгу Украины, привязали веревкой к камню.

Об этом сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Беззаботное Море".

"Веревку на хвост – и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", – говорится в сообщении центра.

Тела дельфинов привязали веревкой к камню. Видео: facebook.com/sereneseadolphins

Найденные убитые дельфины – это лишь несколько из тех, которых случайно обнаружили волонтеры и очевидцы на морском дне.

За время работы данного центра были зафиксированы 2167 случаев выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за попадания в рыболовные сети.

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Исследования говорят о том, то менее 10% убитых дельфинов выбрасывает на сушу, остальные 90% остаются на морском дне.

Чтобы тело дельфина не всплывало в ходе разложения их топят с помощью груза. Также же есть еще один способ, который используют рыбаки. Они наносят колотые ранения в брюшную полость дельфина.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на пляже у затонувшего танкера нашли мертвого дельфина.

Также напомним, на берег Черного моря выбросило дельфиненка, который погиб от колото-резаных ран.