В Крыму обмелел еще один крупный водоем (фото)

Во временно оккупированном Крыму обмелело Балановское водохранилище.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"Крым. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн кубометров, площадь водного зеркала 41 гектар", – написал Штефан.
Он отметил, что сейчас водоем заполнен водой примерно на пятую часть, а высота гребли – 25 м.
"Родная гавань с привкусом сухости во рту", – констатировал офицер ВСУ.
Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.
Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.
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