В Крыму оккупанты убили мужчину во время обысков: что известно (фото)

В оккупированном Крыму силовики ФСБ РФ по время обыска застрелили уроженца Узбекистана Наби Рахимова. Якобы он сопротивлялся при задержании.
Об этом сообщил "Гратам" адвокат Ислям Велиляев, "Крымская солидарность" и прокуратура АР Крым.
Так, 11 мая в 6:30 "силовики" оцепили район возле дома Рахимова, он в это время находился в Симферополе на заработках. После обыска его жену увезли в отделение по вопросам миграции ОМВД.
Люди, живущие по соседству, рассказали правозащитникам, что недостроенный дом в симферопольском поселке Дубки, где работал Рахимов, брали штурмом. Также были слышны выстрелы.
По словам местных жителей, из дома вывезли труп человека.
После обыска внутри дома были следы крови на полу и следы взрыва на стенах.
Адвокату сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия", и его застрелили. Оккупанты обвинили погибшего в "посягательстве на жизнь правоохранителя".
После инцидента прокуратура АР Крым открыла уголовное производство на "силовиков" государства-оккупанта за незаконные обыски и задержания представителей крымскотатарского народа.
Дело открыли по статьям "нарушение неприкосновенности жилища" и незаконное лишение свободы", санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Крыму массово обыскивали крымских татар.
Кроме того, в целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти сто человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.
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