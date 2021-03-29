Оккупационные власти Крыма вынесли суровый приговор пенсионерке из Бахчисарая за "шпионаж в пользу Украины".

Об этом сообщили 29 марта в подконтрольном России "Севастопольском городском суде".

Женщину приговорили к 12 годам колонии и году ограничения свободы по ст. 275 Уголовного кодекса РФ ("государственная измена).

Судебное заседание прошло в закрытом режиме еще 24 марта (из-за "сведений, составляющих государственную тайну", которые содержались в материалах дела).

Оккупанты утверждают, что по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины осужденная "собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота", включая сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.

Галина Довгополая. Фото: facebook.com/denisovaombudsman Реклама

Личные данные подсудимой не раскрываются, но речь может идти о 55-летней Галине Довгополой. Как сообщила ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова, 27 ноября 2019 года она была незаконно задержана в Крыму, а позже – арестована и вывезена в СИЗО в Москве.

Ни сама Довгополая, ни ее адвокат заявлений пока что не делали.

Напомним, что ранее в этом месяце суд в Ростове-на-Дону признал политзаключенного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным по сфальсифицированному делу о терроризме и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

А еще раньше этот же суд приговорил троих крымских татар Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризу Омерова к 13-18 годам колонии по делу "Хизб-ут-Тахрир".