В оккупированном Крыму самолет выкатился с полосы и заблокировал все полеты

Из-за аварии над оккупированным полуостровом наматывают круги 11 самолетов – некоторых перенаправили в Анапу

Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Крыму самолет Boeing 737 российской авиакомпании частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Полоса заблокирована.

Об этом сообщает Mash.

В результате инцидента никто не пострадал.

Коллаж "Сегодня"

Представители авиаузла отметили, что пока аэропорт Симферополя, в который запрещено летать всем авиакомпаниям мира, не принимает и не отправляет рейсы.

Над полуостровом скопилось уже 11 самолетов, они наматывают круги в небе. Один уже развернули обратно в Россию

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Фото: Mash

Напомним, ранее в одесском аэропорту самолет авиакомпании МАУ совершил аварийную посадку. В аэропорту объявили тревогу.

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