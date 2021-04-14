В Крыму снова неспокойно: замечена большая колонна военной техники (видео)

Только в течение одного дня очевидцы два раза засекли, как Россия перемещает военные автомобили, бронетехнику и залповые системы по полуострову

В оккупированном Крыму снова замечено перемещение большого количества военной техники. Колона двигалась рано утром по трассе "Таврида". Об этом пишет Радио Свобода.

Очевидцы сообщили, что утром в среду на востоке Крыма по трассе проезжала большая колонна военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В составе колонны были боевые машины, системы залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

Также в этот день еще одна колонна военной техники двигалась по трассе "Таврида" вглубь полуострова. В составе колонны заметили большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и БТРы.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в сети появилось видео, как Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходные артиллерийские установки. Переброска боевой техники фиксируется в Воронежской области, Ростове-на-Дону и на Кубани.

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