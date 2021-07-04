В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных ливней (видео)

На полуострове опять объявили штормовое предупреждение, кроме потопа, возможен сход селевых потоков

Потоп в Ялте из-за дождей и выхода рек из берегов. Коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Крыму три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

Как сообщают СМИ оккупантов, речь идет, в частности, о реках Бельбек, Коккозка и Бага.

"На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", – говорится в сообщении.

Также более 50 частных домовладений подтоплено в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

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Кроме того, на полуострове на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.

Ранее мы сообщали, что в Крыму после потопа море превратилось в свалку.

Также напомним, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.