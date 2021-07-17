В Крыму установили новый рекорд рекорд больных коронавирусом

За последнюю неделю антирекорд фиксировали 10, 11, 13, 14 и 15 июля / Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыма в первий раз с начала пандемии обнаружили более 400 новых случаев коронавируса, что стало рекордом для полуострова.

Об этом сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"За 16 июля на территории "Республики Крым" зарегистрировано 401 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших, 287 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактов ранее зарегистрированных зараженных человек, 12 случаев привезено из-за границы", – сообщил Аксенов.

За последнюю неделю антирекорд фиксировали 10, 11, 13, 14 и 15 июля, это произошло впервые после январских максимумов.

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Всего на оккупированном полуострове зафиксировали 54 тыс. случаев коронавируса, кроме того более 1,6 тыс. пациентов умерли.

Отметим, что данные российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Кроме того, правозащитники считают, что эта статистика существенно занижена, так как не отражает многих важных факторов, включая инфицированием в рядах российских военных и представителей спецслужб.

Напомним, что, по подсчетам Счетной палаты, Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения 7,9 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на закупку вакцины.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением ковида.