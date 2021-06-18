В Крыму во время ливня погиб человек

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Во временно оккупированной Ялте во время ливня погиб один человек.

Об этом сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

Других подробностей пока нет.

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Напомним, накануне циклон затопил Керчь, а теперь непогода добралась до курортной Ялты – машины плавают по городу, людей просят не выходить из дома. В городе уже ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

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