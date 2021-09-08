В Крыму задержали бывшего члена Меджлиса: бросили в машину и увезли

Российские силовики схватили Эльдара Менсеитова. Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Крыму российские силовики продолжают беспредел. Сегодня под Симферополем был задержан бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа Менсеитова Эльдара.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Активисты сообщают, что Эльдара увезли в неизвестном направлении после обысков в его доме в поселке Молодежное.

"Вчера в 20:30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24:00 две легковые машины и "Газель" приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают", – сообщили очевидцы в "Крымскую солидарность".

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Отметим, что 18 июня Менсеитов давал в Армянском городском суде показания в защиту Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

Эльдар в синей рубашке, на заднем плане. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Россия терроризирует крымчан

После оккупации Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове. В Российской Федерации Меджлис, который считается высшим представительным органом крымскотатарского народа, отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен с 2016 года.

В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить решение о зачислении Меджлиса к экстремистским организациям.

В этом году так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 сентября в Симферополе задержали 40 человек, которые хотели узнать о судьбе арестованных крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и избивая по почкам. Но на следующий день их отпустили. А вот замглавы Меджлиса Наримана Джелялова не отпускают – ему грозит 15 лет тюрьмы.

Его и еще нескольких крымских татар Россия обвиняет в подрыве газопровода в день проведения "Крымской платформы". Позже стало известно, что ФСБ выбила признания против замглавы Меджлиса.