В "Л/ДНР" объявили об эвакуации в Россию. Онлайн

В Кремле прокомментировали заявление Пушилина / Фото: Коллаж: Сегодня

18 февраля практически одновременно главари "Л/ДНР" объявили об эвакуации жителей оккупированных районов Донбасса в Россию. На фоне этих заявлений в Кремле поспешили откреститься от заявлений боевиков, мол, не знают, что происходит на Донбассе.

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18 февраля

17:11 Жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей приходят смс – владельцев автотранспорта призывают прибыть на КПП на границе с Россией.

17:02 По сообщениям, в ОРДЛО боевики объявили "полную мобилизацию" и выдвигаются на линию разграничения.

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16:53 В Донецке выстроились очереди в банкоматы и на заправки.

16:50 В Сети размещают фото автобусов в Донецке, которые якобы предназначены для эвакуации.

16:47 А вот в Ростовской области об эвакуации и размещении беженцев ничего не слышали, говорят местные власти.

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16:40 В оккупированных городах заявляют о начале эвакуации в ближайшее время. Эвакуация в РФ жителей Горловки начнётся сегодня, заявил глава оккупационной администрации города. Из Ясиноватой первые автобусы с эвакуируемыми выедут в РФ сегодня в 19:00 по Киеву, заявил глава оккупационной администрации города Дмитрий Шевченко.

16:35 В оккупированном Донецке сработала сирена гражданской обороны – соответствующие видео появились в Сети. Жители Донецка подтвердили нам звук сирен в центре города, предполагают, что таким образом проверяется система оповещения.

16:27 Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации об эвакуации из Донбасса и о том, что сейчас там происходит.

16:22 Киев отверг обвинения Российской Федерации и ее представителей в том, что Украина проводит диверсии на Донбассе и планирует наступления на так называемые "Л/ДНР".

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – заявил глава МИД УКраины Дмитрий Кулеба.

16:11 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник призвал жителей Донбасса эвакуироваться в Россию. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

15:55 Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил якобы о массовом выезде населения Донбасса в Россию.