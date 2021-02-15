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В Лисичанске повредили памятник погибшим добровольцам: задержаны подростки

15 февраля, 01:54

Юлия Безпечная

Полиция устанавливает мотив преступления

Полиция Лисичанска задержала 14-летнего и 19-летнего жителей города, которых подозревают в повреждении памятника погибшим во время боевых действий на Донбассе Героям-добровольцам.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сообщение о повреждении неизвестными памятника Героям-добровольцам на перекрестке улиц Красная и Октябрьская поступило в полицию поздно вечером 13 февраля.

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В течение суток сотрудники полиции вместе с работниками СБУ установили личности правонарушителей и их местонахождение. Сейчас следователи проводят с ними следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 297 УК Украины.

Напомним, 11 февраля Нацполиция задержала задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили краской памятник Степану Бандере во Львове.

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