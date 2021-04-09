В Луцке мужчина разбил девять авто, а на одном из них еще и уснул (фото)

Это произошло на платном паркинге, что охраняется

Ночью 9 апреля в Луцке мужчина на подземном паркинге повредил девять автомобилей, а затем уснул на одном из них.

Об этом сообщает "Суспільне".

Примечательно, что подземный паркинг платный, он охраняется. Но это не помешало нетрезвому мужчине разбить автомобили. Одной из машин нетрезвый мужчина разбил лобовое стекло, а на других – сломал зеркала, ручки на дверцах.

"До сегодняшнего дня не боялись, а в данный момент немного будем думать, что делать дальше. Скорее всего, сделал кто-то, кто арендует или купил здесь паркоместо", – рассказывала Ольга Бузюк, которая также оставляет машину на этой парковке ..

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По ее словам, мужчину уже задержали правоохранители решают вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебного расследования.

Отметим, что охранники жилого комплекса отказались комментировать ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в столице ради развлечения человек справил нужду прямо на полицейский автомобиль, а второй – снимал данный процесс, после чего выложили видео в соцсети. Хулиганство не осталось незамеченным – правоохранители их уже задержали.