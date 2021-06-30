Алкоголь в крови превышал норму в 25 раз. В Луцке мужчина угнал машину с помидорами (видео)

29-летнему мужчине не удалось скрыться от правоохранителей, теперь ему предстоит ответить за свой поступок

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Луцке посреди ночи нетрезвый мужчина угнал микроавтобус с шестью тоннами помидоров.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Евгения Кравец, машину удалось разыскать в одном из пригородных сел.

Читайте также: Очень хотел покататься: в Харьковской области мужчина пытался угнать 12 авто

Реклама

"В транспортном средстве патрульные обнаружили 29-летнего мужчину, который пытался скрыться с места происшествия. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия показало, что мужчина находился в состоянии опьянения. Стрелки алкотестера показывали в небо, что равняется 5 промилле. Это превышение в 25 раз", – сказала представитель патрульной полиции Волыни Валентина Мельник.

Ранее мы сообщали, что недавно в Киевской области задержали угонщиков авто.

Также напомним, во Львове автоугонщик прятался от копов в сугробе.