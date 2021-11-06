В Луцке у женщины из глаза достали гигантского паразита: ее заразил комар (фото, видео)

У женщины из глаза достали огромного паразита. Фото: коллаж "Сегодня"
В Луцке у женщины из глаза достали огромного паразита. Заражение гельминтом произошло после укуса обычного комара.
Об этом сообщает Радіо Трек.
Из глаза достали гигантского паразита
Как рассказала пациентка врачу, в районе отекшего века у нее было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.
Врач выяснил, что под кожей у женщины был гельминт. После этого в срочном порядке было проведено хирургическое вмешательство под местным обезболиванием.
Большого паразита следовало достать как можно быстрее, чтобы он не перебрался и спрятался глубже в другом участке лица.
Во время операции у женщины достали гельминта длиной 9 сантиметров.
Женщина заразилась после укуса комара
Как сообщил врач, виной всему был комар, который укусил и заразил женщину.
Медик объяснил, что это произошло при условии, что насекомое через кровь собаки или кота перенесло возбудитель человеку.
Паразит мог оставить личинки
Врач посоветовал пациентке отнести паразита в лабораторию, чтобы определить пол. Как оказалось, самка может оставить в крови личинки, которые усугубят состояние здоровья человека.
Это грозит серьезными последствиями для здоровья: ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, печени и почек.