В Луцке в ДТП маршрутка врезалась в троллейбус с пассажирами (фото)

В Луцке в ДТП попали маршрутка и троллейбус. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 16 февраля, в Луцке произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса. В результате столкновения у автобуса разбиты стеклянные двери, у троллейбуса – окна.
Об этом сообщает Суспільне.
Подробности аварии
Как рассказал водитель маршрутки №32, в маршрутке и троллейбусе на момент столкновения находились пассажиры.
"У меня было ориентировочно 20 человек. Вызвали полицию, и люди вышли", – сказал мужчина.
Он отметил, что троллейбус поворачивал и выходил на самую крайнюю полосу.
"Я выходил левее. он в зеркало не посмотрел, начал выворачиваться, выравниваться. Я выехал почти на забор и получается боком уперся в стекло троллейбуса", – добавил водитель маршрутки.
Что говорят в полиции?
Патрульный Василий сообщил, что в ДТП никто не пострадал, а у маршрутки и троллейбуса – механические повреждения.
"Водитель маршрутки не соблюдал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с троллейбусом, который был с правой стороны. Пишем протокол на виновника", – отметил правоохранитель.
В центре Херсона легковушка влетела в маршрутку – трое пострадавших
В центре Херсона утром, 15 февраля, в ДТП попала легковушка Mitsubishi и маршрутка №29. В результате пострадал водитель авто и два пассажира общественного транспорта, сейчас двое из них в больнице.
По предварительной информации, легковушка Mitsubishi не пропустила маршрутку, которая двигалась по главной дороге. В салоне автобуса на момент аварии находилось около 10 пассажиров.
После столкновения 20-летнего водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в Херсонскую областную больницу.
В автобусе пострадали два пассажира. Женщину с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу, другому пострадавшему медики оказали помощь на месте.
Сколько людей гибнут в ДТП
По данным ВОЗ, каждый год вследствие ДТП гибнут около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.
Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.
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