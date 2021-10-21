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В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: животных не удалось спасти

Валентина Шаповал
21 октября, 13:35
Пожар случился сегодня утром, но его причины пока неизвестны

Пожар в зоопарке / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 21 октября, в Луцком зоопаркеслучился пожар. В результате погибли три обезьянки.

Об этом сообщает ГСЧС Волынской области.

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Случился пожар в Центральном парке отдыха имени Леси Украинский. Там горел деревянный домик 2х3 м. В нем жилы обезьянки.

В 7:42 пожарные ликвидировали огонь. К сожалению, погибли три обезьянки породы "Черноволосый мангобей".

Причина пожара устанавливаются.

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Основные причины возникновения пожаров:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности.

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