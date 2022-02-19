В Луганске прогремел еще один взрыв – соцсети

Второй взрыв зафиксировали за Каменобородским районом Луганска. Коллаж "Сегодня"

Боевики сообщили о втором мощном взрыве на территории оккупированного Россией Луганска вечером 18 февраля. Ранее на оккупированном Луганске прогремел первый взрыв.

Кадры пожара опубликовали на социальных каналах оккупантов.

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Второй взрыв зафиксировали за Каменобородским районом Луганска, на северо-запад от города. На опубликованных кадрах зафиксировали яркую вспышку в небе и пожар.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", — сказали нам в Минобороны.

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