В Луганске произошел мощный взрыв – СМИ

Местные сообщают, что горит газопровод. Коллаж "Сегодня"

В Луганске в ночь на 19 февраля прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщают в местных СМИ.

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​В Луганске горит газопровод "Дружба". На месте работаю сотрудники местного МЧС.

На данный момент никаких данных о погибших или пострадавших пока нет, так же как и о причинах взрыва.

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