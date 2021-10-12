В Луганской области готовили диверсию: СБУ нашла целый схрон со взрывчаткой

СБУ предотвратила диверсию на Луганщине. Коллаж: "Сегодня"
СБУ обнаружила в Луганской области схрон так называемой "ЛНР" для совершения диверсий. Среди изъятого — снаряды к ручному противотанковому гранатомету, а также мины с взрывателями.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.
По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.
При осмотре тайника правоохранители изъяли:
- 13 противотанковых мин ТМ-62м и 13 взрывателей к ним;
- 7 снарядов к ручному противотанковому гранатомету;
- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
- 8 боевых гранат с запалами.
В спецоперации участвовали сотрудники:
- Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях;
- Национальной полиции;
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Убивал раненых украинских военных: СБУ задержала разведчика "ДНР"
Ранее мы сообщали, что контрразведчики СБУ задержали в Киеве боевика так называемой "ДНР". Он был в составе группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных сил АТО.
Кроме того, боевик проводил разведку, результатом которой были артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.
Боевика задержали в Киеве
СБУ задержала злоумышленника в одном из хостелов столицы. В Киев он приехал из оккупированного Крыма.
Задержанный – житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он пополнил ряды незаконных вооруженных формирований. В составе "Оплота", а затем разведгруппы боевиков принимал активное участие в вооруженном противостоянии подразделениям сил АТО.
Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в участии в террористической группе. Суд его арестовал.
Ранее мы писали:
- Создал целую армию ботов: украинский хакер работал на российскую компанию.
- Напомним, что СБУ обвинила в госизмене экс-члена СНБО.
- Также напомним, что на Закарпатье СБУ разоблачила агента РФ: хотел сжечь Генконсульство и устроить теракты.