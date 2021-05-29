В Луганской области копы поймали боевика "ЛНР". Мужчина рассказал о "службе" у оккупантов

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В Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый в 2015 году вступил в ряды так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске.
По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохие условия службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальон боевиков – "Брянка СССР".
За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.
В дальнейшем вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.
В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" мужчине сообщено о подозрении.
Следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.
Ранее мы сообщали, что СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР".
Также напомним, в Киеве в метро задержали боевика "ДНР".
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