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В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков (фото)

26 февраля, 11:23

Мария Дмитренко

Снаряды лежали в заброшенном помещении бывшего завода

В Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатки диверсионной группы боевиков.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, среди изъятого – противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастных к подрывам объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.

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Из схрона, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли:

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее мы сообщали, что схрон с оружием и боеприпасами обнаружили и в лесополосе в Луганской области.

Также напомним, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

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