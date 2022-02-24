В Луганской области объявили массовую эвакуацию: куда отправляют людей

Людей из подконтрольных Украине территорий Луганской области отправляют в сторону Днепра . Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области после начала Россией так называемой военной операции власти сообщили об общей эвакуации.

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай написал в фейсбуке.

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"Внимание! Жители Луганской области! Сегодня, 24 февраля 2022 года, объявлена ​​общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области", – говорится в сообщении.

Тех, у кого есть свой транспорт, просят использовать свои возможности и двигаться в направлении Днепра. Что касается людей, не имеющих возможности эвакуироваться самостоятельно, – организована эвакуация с железнодорожных станций:

Лисичанск

Рубежное

Сватово

Местом сбора власти назвали указанные выше железнодорожные вокзалы.

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Во время эвакуации людей просят сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.