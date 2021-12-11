В Луганской области полицейские подрались с пьяной компанией – есть пострадавшая

В Луганской области произошла драка с участием трех полицейских / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области в городе Северодонецк между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими произошла драка.

Об этом пишет начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

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"Сегодня, 11 декабря, в полночь, вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков г. Северодонецк, между тремя находившимися вне службы службами и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", – говорится в сообщении.

После инцидента женщина, которая принимала участие в конфликте, обратилась в травмпункт городской больницы.

Что будет с полицейскими

По приказу начальника ГУНП в Луганской области, сотрудниками Управления главной инспекции и внутренней безопасности начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии передана в ДБР.

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В Киеве охранник напал на мужчину на въезде в больницу

Потерпевший 1982 года рождения рассказал полицейским, что во время внезапно возникшего конфликта возле въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ.

На месте происшествия полицейские установили личность работника больницы. Им оказался киевлянин 1971 года рождения.

По данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

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