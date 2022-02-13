В Луганской области прогремел мощный взрыв в кафе: 12 пострадавших

Причиной взрыва в кафе "Мечта" стал газовый баллон / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Луганской области Станица Луганская 12 февраля произошел мощный взрыв в кафе. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Об этом написала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Детали взрыва

"12 февраля в 17:46 в пгт Станица Луганская в кафе "Мечта" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением", – говорится в сообщении.

В 21:52 спасатели ликвидировали пожар на площади 160 м2.

Пострадавшие

В результате инцидента пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

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В Донецке произошел взрыв

Днем 12 февраля российские СМИ, а также Telegram-каналы оккупантов сообщили о том, что ВСУ обстреляли оккупированный Донецк.

Источник в ВСУ опроверг эту информацию в комментарии "Сегодня".

"Очередной фейк", – сообщил он.

Что сообщили оккупанты

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В соцсетях появилась информация, что в горловском и донецком направлениях ВСУ ведут огонь из РПГ и минометов.

Вскоре стало известно о якобы "мощном взрыве" в центре Донецка.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин в оккупационных СМИ опроверг информацию о взрыве в центре города.

"Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", – сказал он.

В ООС официально опровергли

Командующий ООС Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

"Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода", – говорится в заявлении, которое есть в распоряжении сайта "Сегодня".

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