В Луганской области в интернате отравились дети. Как накажут виновников

Детей доставили в больницу / Коллаж "Сегодня"
В городе Кременная Луганской областив школе-интернате отравились 5 детей. Им от 7 до 10 лет.
Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
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Сегодня ночью, 25 ноября, скорая помощь госпитализировала 5-х несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10 лет. Медики подозревают, что у них пищевое отравление.
Около 2 часов ночи детям стало плохо и у них повысилась температура тела. Воспитательница сразу вызвала экстренную медицинскую помощь. Врачи сообщили про отравление детей в полицию.
Виновников накажут?
При процессуальном руководстве прокуратуры следователями данная информация внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Виновникам грозит или штраф, или лишение свободы.
В Житомирской области отравились 11 школьников
В Житомирской области в с. Девочки бытовой химией отравились 11 школьников. В настоящее время врачи их обследуют и оказывают помощь.
Около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.
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В Кировоградской области зафиксировали два смертельных случая отравления грибами.Умерли две женщины.