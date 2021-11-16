В Луганской области в полицейском участке убили патрульного: первые подробности

Кто-то украл пистолет полицейского / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 16 ноября, в городе Рубежное Луганской области в админздании убили патрульного. На месте работает следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает МВД.
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На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.
Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.
"Насколько понятно, в здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.
Убийство полицейского в Чернигове
В ночь на 2 октябрявозник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых – несовершеннолетние.
В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой – доставлен в больницу.
Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Далее вспыхнул конфликт с подростками.
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