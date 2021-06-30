В Луганской области задержали криминального авторитета из санкционного списка СНБО (фото)

В Луганской области задержали трех граждан Грузии. Фото: "Нацполиция"

В Луганской области задержали трех граждан Грузии, среди которых был криминальный авторитет, находившийся в санкционном списке СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Об этом сообщили в Нацполиции.

В Луганской области задержали трех граждан Грузии. Фото: "Нацполиция"

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Трех граждан Грузии разоблачили оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений ГУНП в Луганской области.

"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об их принудительном возвращении на родину.

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