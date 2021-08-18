В Луганской области завершают строительство трассы Н-21 Старобельск – Донецк

Сейчас рабочие наносят дорожную разметку. Фото: facebook.com/lg.ukravtodor

На Луганщине завершают ремонт трассы Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк от Старобельска до Новоайдара.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Луганской области.

Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

На днях дорожники установили автопавильоны в местах остановок транспорта. Сейчас рабочие заканчивают устройство барьерного и пешеходного ограждения, наносят дорожную разметку, устанавливают сигнальные столбики и освещение.

На выезде из Старобельска подготовили площадку для установки передвижного габаритно-весового комплекса (ГВК) для контроля грузовиков.

"До ремонта на некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника. Кроме того, здесь очень интенсивное движение большегрузного транспорта", – сообщают в автодоре.

В прошлом году выполнили основные работы и обеспечили проезд. В этом году на трассе Н-21 полностью завершат ремонтные работы.

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На территории Луганской области насчитывается 5912 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на контролируемой территории – 3629 км. Сеть автомобильных дорог общего пользования государственного значения насчитывает 1200 км.

В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения. В течение двух лет (2020 и 2021) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения области.

Отметим, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

"Большая стройка" Зеленского

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушенийво время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье историческое событие – Хортицу соединили мостом с городом.

Также напомним, в Хмельницкой области начали ремонт трассы Житомир – Черновцы.

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