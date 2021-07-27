В Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП (фото)

Авария с авто "Новой почты" в Мариуполе, коллаж: "Сегодня" / Фото: 0629.com.ua
В Мариуполе на пересечении улиц Университетская и Казанцева автомобиль "Новой почты" попал в ДТП.
Как сообщает сайт 0629, на месте аварии не работал светофор.
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По словам очевидцев, водитель Audi выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль Renault, который принадлежит службе доставки "Новая почта". О пострадавших не сообщается.
Подробности ДТП
ДТП с авто "Новой почты" в Мариуполе, фото: 0629
Авария в Мариуполе с авто "Новой почты", фото: 0629
Авто "Новой почты" на месте аварии. Фото: 0629
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Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.
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