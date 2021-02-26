В Мариуполе люди массово гуляют на замерзшем море. Что делать, если провалился под лед (видео)

На побережье дежурят спасатели, однако они не могут уследить за всеми

После сильных морозов в Украине Азовское море до сих пор скованное льдом. В Мариуполе люди массово выходят на замерзшее море. Однако тонкий лед еле выдерживает, а ветер отрывает льдины от берега.

"Сегодня" узнали, какая ситуация на побережье и как спастись людям, провалившимся под лед.

На замерзшем море люди гуляют целыми семьями с маленькими детьми. Также тренируется местная хоккейная команда.

Видео: Сегодня

После таких зимних развлечений недавно из воды даже вытаскивали джип и квадроцикл. А на днях под лед провалился человек.

"Отошел от берега метров на 100, провалился. Его вовремя заметили дежурный и группа спасателей. И в течении двух-трех минут его достали", – сказал глава станции аварийно-водолазной службы Алексей Король.

С каждым днем такие прогулки становятся все опаснее. Сильный ветер отрывает льдины от берегов и за считанные минуты уносит в открытое море. Спасатели дежурят здесь постоянно, но жалуются, что за всем берегом наблюдать невозможно.

Главное правило безопасности возле замерзшего водоема – не ходить по льду.

Однако что делать, если все-таки провалились под лед?

Если рядом точно есть люди – зовите на помощь; Если людей нет – не тратьте сил. Старайтесь держаться на плаву и не опускать голову под воду; Не паникуйте; Пытайтесь зацепиться руками за лед, чтобы не быть постоянно на плаву; После этого без резких движений старайтесь вылезти на целую часть льда; Если это удалось, нужно отползать (подчеркиваем: не вставать на ноги) как можно дальше от места провала.

Напомним, недавно в Киеве в Днепровском районе под лед провалился 12-летний мальчик.

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