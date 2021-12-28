Патрульные оставили на улице: в Мариуполе насмерть замерз голый мужчина (видео)

Местный житель был спортсменом / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе полиция заметила на улице голого мужчину, который бежал. Патрульные не стали разбираться в том, что случилось, а просто окликнули его и поехали дальше.

Об этом сообщает Политика Страны.

Детали

Местный житель, которого заметили патрульные, позже замерз насмерть. Его звали Василий, он занимался профессионально борьбой. Последние годы мужчина страдал психическими расстройствами.

Накажут ли полицейских

Патрульные увидели мужчину, но просто проехали. Из-за того, что полицейские бросили человека в беде, теперь будет расследование.

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