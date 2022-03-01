В Мариуполе после авиаударов нет электричества и отопления

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские войска бьют из тяжелой артиллерии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты оставили Мариуполь без электричества и тепла. Наемники продолжают наносить авиаудары по городу.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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По словам Бойченко, на рассвете местные власти приступят к ремонтным работам.

"Мы с наступлением первых лучей света приступим к восстановлению электроэнергии. Будем запускать котельные. Будем дальше делать муку и производить хлеб. Будем везти медикаменты и спасать раненых. Будем делать все, чтобы город работал эффективно. Работали наши коммунальные предприятия. Чтобы не было паники", — заявил мэр Мариуполя.

Он отметил, что российские войска бьют из тяжелой артиллерии по жилым домам и гражданскому населению.

"Они бьют с тяжелой артиллерии по мирным кварталам и поселкам, разрушая нашу инфраструктуру. Убивают мариупольцев – женщин, детей и стариков, называя все это освободительной войной. Вот так освобождают нас от "фашизма". Это просто циники, у которых нет ничего святого", — сказал Бойченко.

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.