Мир на пороге самой масштабной катастрофы — Минэнергетики об обстрелах Запорожской АЭС

Враг может подорвать АЭС/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции

Об этом говорится в Telegram-канале "Энергоатом".

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"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", — сказал Галущенко.

Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии.

"Сегодня он хочет уничтожить весь мир. Из танков, Градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий. Продолжается бой уже на площадке станции, распространяется пожар. Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны. Уже несколько дней мы пытаемся донести этот тезис до МАГАТЭ. Мы требовали вмешательства этой международной организации и жесткие решения в отношении агрессора. Но их пока нет. Поэтому мы требуем не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран-обладателей ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Что говорят в пресс-службе АЭС?

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз прокомментировал ситуацию.

"Разбомбили всё что можно, в том числе и блоки и всё остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно всё сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать", — сказал Андрей Туз.

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