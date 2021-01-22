В Минсоцполитики признали, что не могут контролировать работу домов престарелых

В Харьковской области, где произошел пожар в доме престарелых, только три частные заведения внесены в реестр.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она отметила, что на сегодняшний день действенного контроля и ответственности за теми, кто предоставляет услуги в соответствии с законом нет.

Реклама

"Я сегодня связывалась с ГСЧС в Харьковской области, где сообщили, что сегодня они проверяют 118 подобных объектов, среди которых 11 пансионатов, 30 хотселов, 20 домов престарелых", – рассказала Лазебная.

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижняя Гиивська, 150Б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых. В этом деле задержали уже четырех человек.