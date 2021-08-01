В море зайти не просто: на пляжах в Бердянске выросли горы водорослей (фото, видео)

К прибрежной линии Бердянска прибило тонны морской зеленой травы, из-за которой войти в море для отдыхающих стало весьма проблематично

Береговая линия бердянских пляжей укрыта плотным ковром зеленой травы / коллаж "Сегодня"

В Бердянске после нашествия медуз и комаров наслаждаться морем отдыхающим мешает новая напасть – ветер прибил к побережью Бердянского залива тонны зеленых водорослей.

Об этом сообщает местное издание PRO.berdiansk.biz.

Морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.

В море в Бердянске зайти крайне сложно / PRO.berdiansk.biz

"Плотный слой морской травы и на берегу, и в воде прибитый течением и ветром с южного направления. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега травы уже нет, но расстояние до чистой воды надо еще преодолеть", – пишет издание.

Пляжи в Бердянске покрыли кучи водорослей / PRO.berdiansk.biz

На некоторых пляжаж арендаторы расчищают водоросли бульдозерами, но к утру течение снова прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет дискомфорт для отдыхающих.

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Горы водорослей заполонили бердянские пляжи / PRO.berdiansk.biz

Там же, где арендаторы пляжей не так ответственно подходят к комфорту своих клиентов картина совсем печальная, а городские власти решать эту проблему не спешат.

Опасны ли зеленые водоросли

Зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают жителям Бердянска и отдыхающим, абсолютно безвредны. Мало того некоторые люди их даже используют в лечебных целях.

Что касается борьбы с ними на пляжах, то, по мнению экспертов и экологов, единственный способ – своевременная уборка, других вариантов нет.

Как сообщали новости "Сегодня", в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море, поскольку там недавно зацвели водоросли. Специалисты нашли в воде токсичную бактерию, которая поражает печень и нервную ткань.

В то же время от медуз в этом году страдает не только Бердянск:

В реке Днепр замечают все больше пресноводных медуз . И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают увеличение их числа.

. И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают увеличение их числа. В Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.