В море зайти не просто: на пляжах в Бердянске выросли горы водорослей (фото, видео)

Береговая линия бердянских пляжей укрыта плотным ковром зеленой травы / коллаж "Сегодня"
В Бердянске после нашествия медуз и комаров наслаждаться морем отдыхающим мешает новая напасть – ветер прибил к побережью Бердянского залива тонны зеленых водорослей.
Об этом сообщает местное издание PRO.berdiansk.biz.
Морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.
В море в Бердянске зайти крайне сложно / PRO.berdiansk.biz
"Плотный слой морской травы и на берегу, и в воде прибитый течением и ветром с южного направления. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега травы уже нет, но расстояние до чистой воды надо еще преодолеть", – пишет издание.
Пляжи в Бердянске покрыли кучи водорослей / PRO.berdiansk.biz
На некоторых пляжаж арендаторы расчищают водоросли бульдозерами, но к утру течение снова прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет дискомфорт для отдыхающих.
Горы водорослей заполонили бердянские пляжи / PRO.berdiansk.biz
Там же, где арендаторы пляжей не так ответственно подходят к комфорту своих клиентов картина совсем печальная, а городские власти решать эту проблему не спешат.
Опасны ли зеленые водоросли
Зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают жителям Бердянска и отдыхающим, абсолютно безвредны. Мало того некоторые люди их даже используют в лечебных целях.
Что касается борьбы с ними на пляжах, то, по мнению экспертов и экологов, единственный способ – своевременная уборка, других вариантов нет.
Как сообщали новости "Сегодня", в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море, поскольку там недавно зацвели водоросли. Специалисты нашли в воде токсичную бактерию, которая поражает печень и нервную ткань.
В то же время от медуз в этом году страдает не только Бердянск:
- В реке Днепр замечают все больше пресноводных медуз. И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают увеличение их числа.
- В Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.
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