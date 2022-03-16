В Николаев передали 15 тонн гуманитарной помощи – что привезли

В Николаев прибыла гуманитарная помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Николаева, которые несколько последних дней живут под обстрелами оккупантов, получили гуманитарную помощь от США, Италии и Германии. В город уже привезли 15 тонн еды, лекарств и шовных материалов.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Как отметил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, гуманитарная помощь состоит из таких товаров:

детское питание Fondazione Francesca Rava из Италии;

консервированные супы от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии;

шовные материалы и медикаменты от MedGlobal из США.

Фото: пресс-центр ООС

"Во время тяжелых испытаний каждый из нас должен делать все возможное для нашей общей победы. И сейчас оказывать помощь гражданскому населению очень важно, ведь люди будут понимать, что их не оставят в беде и о них будут всегда помнить", – отметил Сергей Наев.

Фото: пресс-центр ООС

Доставку помощи Николаеву организовали в координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Николаевской областной военной администрацией.

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