В Николаеве 15-летняя девочка сорвалась с 9-го этажа

На место вызвали "скорую" / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 20 октября, в Николаеве из окна 9-го этажа выпала15-летняя девочка. От полученных травм она умерла на месте.

Об этом пишет сайт Новости-N.

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Девочка упала на газон возле многоэтажки. Очевидцы вызвали на место "скорую".

Бригада медиков лишь констатировала смерть ребенка.

Самоубийство или несчастный случай?

В полиции утверждают, была ли произошедшая трагедия самоубийством или несчастным случаем, пока неизвестно.

По данному факту начнут уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Так необходимо согласно действующему законодательству. Далее версии и причины произошедшего будет устанавливать следствие.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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