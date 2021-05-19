В Николаеве мальчик на самокате попал под колеса автомобиля. Что грозит водителю и в каком состоянии ребенок

Правоохранители продолжают расследование ДТП, в котором травмировался ребенок – что известно на данный момент

В Николаеве правоохранители задержали 27-летнего водителя, который сбил 13-летнего мальчика. Ребенок на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Его с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на пересечении ул. Лягина и пр. Центрального.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист сбил маленького ребенка.

Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.