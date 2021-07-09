В Николаеве массовая драка закончилась стрельбой. Подробности

О пострадавших в результате ночной перестрелки не сообщается. Копы выясняют причину конфликта

На место происшествия выезжали копы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве ночью произошла драка со стрельбой. Правоохранители задержали нескольких участников потасовки.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел возле одного из магазинов на проспекте Мира. С места происшествия полицейские доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет – жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи открыли уголовные производства по двум статьям – "незаконное хранение оружия" и "хулиганство".

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Ранее мы сообщали, что в июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.

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