В Николаеве откроют отдельные пункты COVID-вакцинации для детей: адрес

От коронавируса вакцинируют детей возрастом от 12 лет / Коллаж "Сегодня"
В Николаеве откроют три пункта вакцинации от COVID-19для детей. Соответствующие документы уже подали в Минздрав.
Об этом на своей Facebook-странице мэр города Александр Сенкевич.
Подробности
Три пункта вакцинации для детей в Николаеве планируют открыть на базе поликлинических отделений городской детской больницы №, которая находится на улице Рюмина, 5.
Статистика по вакцинации от ковида в Николаеве
В Николаеве прививки уже получили 633 ребенка (это 2,2% от количества юных жителей в возрасте от 12 до 18 лет).
Вакцинация в Украине
За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.
Раньше мы писали:
- Нет прививки – нет работы: как украинцев заставляют вакцинироваться против COVID-19.
- В Запорожье 14 ноября открыли пункты вакцинации при двух храмах – Свято-Покровском соборе и соборе Святой Троицы.
- На вокзалах Украины уже вакцинировали от коронавируса более 50 тысяч пассажиров. Прививка можно получить на 31 вокзале.