В Николаеве "семейный врач" на митинге срывала с медиков маски

Митинг в Николаеве прошел вчера / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов"семейный врач" срывала защитные маски с медперсонала.

Об этом пишет сайт "Новости N".

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Из-за конфликта на митинг вызвали полицию.

"Вчера на станции переливания крови так называемая "семейный врач", которая яростно несла ерунду на митинге антивакцинаторов, устроила конфликт. Она посрывала там маски с некоторых врачей, была вызвана полиция", – рассказал вице-губернатор Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Заместитель главы уточнил, что зачинщица конфликта не является медицинским работником.

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"Она не является никаким семейным врачом, и ни в одном реестре не значится. Не доверяйте шарлатанам и балабола", – уточнил Юрий Гранатуров.

Митинг антивакцинаторов в других городах страны

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек вышли на протест против вакцинации от коронавируса.

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

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В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

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