В Николаеве школьники вернутся на очное обучение, но не все – список

В Украине школьники вернутся на очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаеве с понедельника, 8 ноября, школы снова вернутся к очному обучению. Но все же некоторые учреждения останутся на дистанционке.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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Как стало известно, с 8 ноября школы Николаева начнут обучение в очном формате, однако другие учреждения продолжат дистанционку.
К очной учебе вернутся:
- учащиеся 1 – 4 классов всех школ;
- учащиеся 1 – 9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;
- школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;
- учащиеся 5 – 11 классов шести учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).
Отмечается, что остальные учебные заведения (речь идет об учениках 5 – 11 классов) города продолжат обучение в дистанционном формате.
Статистика коронавируса в Украине
За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).
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