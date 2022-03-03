В Николаеве украинские моряки затопили флагман "Гетман Сагайдачный", чтобы его не забрали оккупанты (фото)

Корабль стоял в Николаеве для ремонта/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Николаеве затопилифрегат "Гетман Сагайдачный" – флагман Военно-морских сил Украины. На вынужденный шаг украинские моряки пошли для того, чтобы судно не забрали оккупанты.
Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмуть в Twitter.
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"Вот и решилась проблема ремонта флагмана ВМСУ "Гетман Сагайдачный". Хочется очень многое сказать о нашем флоте. Но уже после войны", — написал Чмуть.
Известно, что до затопления корабль стоял в Николаеве для ремонта и являлся небоеспособным.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
- Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
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- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.