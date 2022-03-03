В Николаеве украинские моряки затопили флагман "Гетман Сагайдачный", чтобы его не забрали оккупанты (фото)

Корабль стоял в Николаеве для ремонта/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Николаеве затопилифрегат "Гетман Сагайдачный" – флагман Военно-морских сил Украины. На вынужденный шаг украинские моряки пошли для того, чтобы судно не забрали оккупанты.

Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмуть в Twitter.

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"Вот и решилась проблема ремонта флагмана ВМСУ "Гетман Сагайдачный". Хочется очень многое сказать о нашем флоте. Но уже после войны", — написал Чмуть.

Известно, что до затопления корабль стоял в Николаеве для ремонта и являлся небоеспособным.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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