В Николаеве водитель избил и вышвырнул из автобуса пассажира (видео)

Уже на улице водитель еще несколько раз ударил мужчину / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве водитель автобуса побил пассажира и выкинул его из транспорта.

Об этом пишет сайт "Новости N".

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Подробности конфликта

Случилась драка в коммунальном автобусе №51. Водитель схватил сидевшего в салоне пассажира за одежду, тащил его по полу, а потом вышвырнул из двери. Уже на улице несколько раз еще раз его ударил и толкнул в лужу.

Помогал водителю один из мужчин, находившихся в автобусе, который также помешал поднявшемуся побитому пассажиру снова зайти в салон.

Как рассказали очевидцы, драка началась из-за того, что кондуктор попросил у пассажира билет, на что мужчина начал обзывать и кондуктора, и водителя.

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Другие скандалы с водителями автобусов

В Киеве водитель автобуса Skybus, который курсирует в аэропорт "Борисполь", набросился с нецензурной бранью на участника боевых действий.

Водитель автобуса потребовал от ветерана передать ему удостоверение участника боевых действий. Тот, в свою очередь, отметил, что уже показывал документ, когда заходил в автобус. Водитель сказал, что у них действуют свои законы.

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После этого ветеран ответил, что не обязан предоставлять незнакомцам свои документы. Водитель стал кричать, что не съест удостоверение.

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