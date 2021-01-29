В Николаеве водитель сбил патрульную и пытался убежать

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия

28 января примерно в 20.00 на улице Крылова в Николаеве экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения.

Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Facebook.

"Во время проверки документов у нарушителя водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы", – отметили в сообщении

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После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан коллегами потерпевшей. 40-летний водитель имел явные признаки опьянения, а также в ходе общения с полицейскими начал оказывать им сопротивление.

21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

"Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ей квалифицированную помощь", – говорится в сообщении.

Сейчас событие квалифицировано по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, экс-музыкант DZIDZIO, а теперь сольный музыкант Назар Гук более известный под псевдонимом Юлик попал в ДТП.

Ранее в Харьковской области в городе Изюм столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из водителей погиб, еще пять человек госпитализировали.