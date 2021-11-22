В Николаеве водитель троллейбуса избила беременную – есть угроза выкидыша

В Николаеве избили беременную женщину в транспорте. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве водитель троллейбуса избила беременную женщину. Причиной стали порванные деньги пассажирки.

Об этом говорится в соответствующем приговоре.

Реклама

Детали ЧП

В Николаеве женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке "Мельница". Она заплатила за проезд, но водитель возмутилась тем, что деньги были якобы порванные.

В результате водитель начала нецензурно выражаться, после чего пассажирка сменила 5 гривен на 50.

После водитель бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину сотрудницы КП "Николаевэлектротранс", а пассажирка перешагнула порог, чтобы его забрать.

Реклама

После этого водитель остановила троллейбус, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона.

Потерпевшая пассажирка начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот.

Что сейчас с пассажиркой?

Пострадавшая обратилась к гинекологу из-за плохого самочувствия. Врач сообщил, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Реклама

Открыто уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 126 "Умышленное нанесение ударов, нанесших физическую боль без телесных повреждений".

Как оказалось, водитель своей вины не признала и заявила, что пострадавшая выдумала инцидент. Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа 850 гривен.

Ранее мы писали: